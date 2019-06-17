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Зеленский встретится с Макроном и посетит стартап-инкубатор в Париже

Зеленский встретится с Макроном и посетит стартап-инкубатор в Париже
12:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Владимир Зеленский прибудет в Париж с официальным визитом к Эммануэлю Макрону, а также посетит крупный стартап-проект.

Сегодня, 17 июня, Глава Украины полетит во Францию с официальным визитом. Владимир Зеленский встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, к прессе лидеры двух стран выйдут после часа общения в Елисейском дворце.

Об этом сообщает УНИАН. Первый зарубежный визит Владимира Александровича в статусе Президента состоялся вначале июня в Брюсселе.

В ходе программы Президент также побывает на одном из крупнейших мировых стартап-инкубаторов, который запустили в 2017 за счет одного из французского предпринимателя.

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Следует отметить, что данный проект призван не столько зарабатывать, сколько помочь реализовать идеи. К моменту запуска Station F его партнерами стали, в частности, Microsoft и Facebook.

На реализацию инициативы было потрачено около четверти миллионов евро, сообщали ранее в СМИ.

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Франция, Президент Украины, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Визит в Париж.
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