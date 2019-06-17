Евросоюз подготовил комплекс мер по сотрудничеству в Черноморском регионе

Новости Украины: Министры иностранных дел Евросоюза приняли резолюцию об участии ЕС в развитии сотрудничества в Черноморском регионе.

Министры иностранных дел ЕС, которые проводят в понедельник встречу в Люксембурге, приняли резолюцию об участии ЕС в развитии сотрудничества в Черноморском регионе, в которой подчеркнули, что уважение к международному праву, суверенитету и независимости стран региона, а также политическое решение о непризнании аннексии Крыма Россией остаются основой Черноморской политики Евросоюза. Соответствующий документ обнародован на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС снова акцентировал внимание на том, что уважение к международному праву, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Морской Конвенции ООН, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС о непризнании аннексии Крыма, являются фундаментальными в подходах ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе", - говорится в документе.

Совет ЕС подтвердил также долгосрочные обязательства по развитию благосостояния, стабильности и устойчивости (стран) в регионе Черного моря.

Резолюция подчеркивает стратегическую важность Черноморского региона для ЕС и призывает к углубленному участию ЕС в региональном сотрудничестве, в частности, участия в экономических, транспортных и инфраструктурных проектах, на основе Инициативы ЕС по Черноморской синергии.