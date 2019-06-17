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Лайк для кандидата: политсила Зеленского запустила голосование-"чистилище"

Лайк для кандидата: политсила Зеленского запустила голосование-"чистилище"
14:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В партии Владимира Зеленского открыли необычное голосование, которое уже демонстрирует, кто из более сотни претендентов в депутаты Парламента самый достойный.

Лайками и дизлайками представители полтсилы предложили народу голосовать за тех или иных кандидатов в депутаты. На сайте партии активно идет голосование, где можно поставить "плюс" или "минус" одному из членов списка.

Все, что нужно для участия в неком политическом "чистилище", это войти через соцсеть и выбрать достойного из представленных кандидатур. Так, по состоянию на 17 июня, больше всего поддержку от народа получили Глава полтсилы Дмитрий Разумков (2503 голоса), идеолог партии Руслан Стефанчук (2201 голос), спортсмен Жан Беленюк (1537 голосов).

Немало среди присутствующих в списке и тех, кто получил больше дизлайков, чем лайков. Так, гендиректор группы украинских каналов Александр Ткаченко получил более 3200 "минусов" и только 581 "плюс".

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Компанию по "дизлайкам" ему составили основатель одной из частных клиник, эксперт по вопросам реформ в медицине Михаил Радуцкий (1353 голоса "против"), эксперт по международным отношениям Святослав Юраш (2744 дизлайка), политолог и эксперт по вопросам культуры Елизавета Ясько (555 голоса "против").

Следует отметить, что имя каждого кандидата в списке сопровождается краткой биографией и достижениями. Пользователи смогут ознакомиться с членами списка партии заблаговременно и сделать независимый выбор.

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Парламент, Выборы, Кандидаты, Список, Голосование, Владимир Зеленский, "Слуга народа".
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