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Понедельник, 17.06.2019
Зеленский: Украина – это не только агросектор, но еще и IT-индустрия
Зеленский: Украина – это не только агросектор, но еще и IT-индустрия
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Зеленский: Украина – это не только агросектор, но еще и IT-индустрия

Зеленский: Украина – это не только агросектор, но еще и IT-индустрия
14:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Украина ассоциировалась не только с сельским хозяйством, но и с IT-индустрией.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, шахтами и металлургией, красивыми людьми, природой и едой, но и с IT-индустрией.

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал он во время посещения самого большого в мире кампуса стартапов Station F в понедельник в Париже.

По словам Зеленского, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию. "У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - отметил он.

Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций. "Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой", - указал он.

Зеленский встретится с Макроном и посетит стартап-инкубатор в Париже

Зеленский отметил, что в Украине пока нет такого кампуса для стартапов, но над этим будут работать. "У нас есть много заводов, которые, к сожалению, не работают. Мы найдем обязательно такое большое здание", - сказал он.

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Париж, Развитие, IT-индустрия, Официальный визит, Владимир Зеленский.
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