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Геращенко обратилась к нардепам: Давайте пройдем избирательную кампанию достойно

Геращенко обратилась к нардепам: Давайте пройдем избирательную кампанию достойно
14:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала политиков к корректности в предвыборной риторике и напомнила уроки столетней давности, которые уничтожили шанс Украины на независимость.

Первый вице-спикер Рады и кандидат по списку "Европейской солидарности" на досрочных выборах Ирина Геращенко призывала "всех партнеров по демократическому лагерю" к корректности в предвыборной риторике.

"Некоторые политики начали кастинг на должность будущего премьер-министра. Жаль, что при этом теряется здравый смысл и достоинство. Жаль, что некоторые из украинских политиков имеет диплом, но есть проблемы с образованием. Иначе помнили бы уроки столетней давности, когда амбиции и распри, недальновидность, взаимные обиды и неумение объединиться уничтожили шанс Украины на независимость", - написала Геращенко в Фейсбук.

"Больно наблюдать, как люди разных политических поколений и опыта, исповедуют общую старую политическую культуру - принижения оппонентов, предательство вчерашних товарищей, неуважение к командам, которые формировали их профессиональный карьерный рост и успех, нивелирования достижений, унижает Украину", - подчеркнула политик.

"Это точно не соответствует европейским практикам и правилам, это точно не новая политика. "Не играть в чужой команде" - не синоним играть в поддавки с вражеской Украины командой. Или синоним? Поэтому призываю всех партнеров по демократическому лагерю: давайте пройдем избирательную кампанию достойно. Без взаимного уничтожения и перехода на персоналии. Иначе выиграет третий. И это точно будет чужая команда. Враждебная Украине. С уважением, этот мой призыв - ко всем", - подытожила Геращенко.

Напомним, партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко объявила список из 50-ти кандидатов в депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду. Народный депутат Ирина Геращенко указана под третьим номером в списке.

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Ирина Геращенко, Политики, Борьба, премьер-министра Украины, Парламентские выборы в Украине, Постр.
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