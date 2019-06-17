Зеленский: Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества

Новости Украины: Зеленский убежден, что распустил Раду законно и по запросу общества, не намерен влиять на КС.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в законности изданного им указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента и не намерен влиять на Конституционный суд при рассмотрении его указа.

Об этом он сказал в понедельник в Париже, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже и не думаю, что будет другое решение", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, как он будет реагировать, если теоретически КС признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский сказал: "Давайте дождемся решения. Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд".