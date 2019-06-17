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ЦИК сегодня зарегистрировала еще сотню кандидатов в нардепы

ЦИК сегодня зарегистрировала еще сотню кандидатов в нардепы
21:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Всего ЦИК зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.

Как сообщила пресс-служба ЦИК по результатам заседания комиссии, сегодня зарегистрированы 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах.

В их числе баллотируются в порядке самовыдвижения - 97, выдвинуты политическими партиями - 3.

Также ЦИК отменила регистрацию одного из кандидатов-самовыдвиженцев по его заявлению.

Таким образом, по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 461 кандидат в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 414, выдвинутых политическими партиями - 47.

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Кроме того, ЦИК зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты, которые включены в избирательный список политической партии "Гражданская позиция", в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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ЦИК, Парламентские выборы, Выборы в Раду.
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