Парубий подгоняет нардепов с рассмотрением поправок к Избирательному кодексу

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что народные депутаты активнее, чтобы рассмотреть все 4,5 тысяч поправок к проекту Избирательного кодекса.

Для того, чтобы успеть рассмотреть все 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса, народные депутаты должны работать интенсивнее, чем на прошлой сессионной неделе. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе мы продолжим рассмотрение поправок. Нам придется идти более интенсивно по правках в Избирательный кодекс, чем на прошлой неделе", — отметил Парубий.

По его словам, в проект Избирательного кодекса подано 4,5 тыс. поправок, поэтому, чтобы успеть их рассмотреть, парламентарии должны работать интенсивно.

При этом он добавил, что существует много недостоверной информации и мифов относительно проекта Избирательного кодекса, и он требует публичных разъяснений. "Надо будет сделать большую презентацию и объяснить обществу и многим народным депутатам преимущества Избирательного кодекса", — добавил спикер.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы, согласно указу Президента, назначены на 21 июля этого года. Завершится регистрация кандидатов 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК. До 30 июня партии и кандидаты еще могут обратиться в ЦИК и сняться с гонки. После 30 июня станет известен окончательный список желающих пройти в парламент. Официально обнародовать результаты выборов в Верховную Раду должны до 10 августа.