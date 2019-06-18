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Новый руководитель посольства США Тейлор уже в Украине

Новый руководитель посольства США Тейлор уже в Украине
13:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Временный поверенный по делам США Уильям Тейлор прибыл в Киев, он будет исполнять обязанности посла.

Временный поверенный по делам США Уильям Тейлор, который будет исполнять обязанности посла, прибыл в Киев. Об этом Посольство США в Украине сообщило в Twitter.

"Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в диппредставительстве, Кристина Квин, которая руководила посольством как временный поверенный, вернется к работе на посту заместителя главы миссии.

 

В посольстве напомнили, что Тейлор был посолом США в Украине с 2006-го по 2009 год, а перед последним назначением занимал должность исполнительного вицепрезидента Института мира США.

В Сенате США Волкер представит доклад по Украине

Как сообщалось, 6 мая стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович завершает свою работу в Киеве и возвращается 20 мая на родину. В Госдепе США отметили, что посол завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось.

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Киев, Посол США в Украине, Уильям Тейлор, Временный поверенный по делам США.
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