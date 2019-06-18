В Сенате США Волкер представит доклад по Украине

Новости Украины: Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выступит с докладом на слушаниях по случаю 5-ой годовщины после Революции достоинства в Украине.

В Комитете по иностранным делам Сената США во вторник, 18 июня, состоятся слушания на тему "Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины, злонамеренная деятельность России". Об этом сообщается на сайте сенатского комитета.

Первым свой доклад начнет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Я выступаю перед Комитетом Сената по иностранным делам на слушаниях на тему "Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины, злонамеренная деятельность России" во вторник, 18 июня, в 14:30 по вашингтонскому времени (21:30 по Киеву - прим. ред.)", - написал он в Twitter.

Далее выступят бывший посол США в Украине Джон Хербст, директор проекта по глобальной демократии и перспективных технологий Института Брукингза Алина Полякова и представитель Heritage Foundation Джеймс Карафано.

I'm appearing before the @SenateForeign hearing on "Five Years After the Revolution of Dignity: Ukraine's Progress/Russia's Malign Activities" Tuesday, June 18 at 2:30 pm. You can stream it live below: https://t.co/FNUm2RFqgu — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 17 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которой обсудил ситуацию в Украине.

"Избрание президентом Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе - ключевого шага улучшения отношений между США и Россией", - отметил Болтон.

Ранее сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отмечает, что пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса: мир придет на эту землю тогда, когда российские силы покинут ее. Президент Украины Владимир Зеленский в пятую годовщину трагедии с Ил-76 на Донбассе пообещал, что одним из приоритетов в его работе будет налаживание эффективного функционирования военной юстиции.