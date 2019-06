В Сенате США Волкер представит доклад по Украине

В Комитете по иностранным делам Сената США во вторник, 18 июня, состоятся слушания на тему "Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины, злонамеренная деятельность России". Об этом сообщается на сайте сенатского комитета.

Первым свой доклад начнет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Я выступаю перед Комитетом Сената по иностранным делам на слушаниях на тему "Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины, злонамеренная деятельность России" во вторник, 18 июня, в 14:30 по вашингтонскому времени (21:30 по Киеву - прим. ред.)", - написал он в Twitter.

Далее выступят бывший посол США в Украине Джон Хербст, директор проекта по глобальной демократии и перспективных технологий Института Брукингза Алина Полякова и представитель Heritage Foundation Джеймс Карафано.

I'm appearing before the @SenateForeign hearing on "Five Years After the Revolution of Dignity: Ukraine's Progress/Russia's Malign Activities" Tuesday, June 18 at 2:30 pm. You can stream it live below: https://t.co/FNUm2RFqgu

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 17 июня 2019 г.