Климкин отреагировал на назначение временного поверенного в делах США в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал назначение Уильяма Тейлора временным поверенным в делах США в Украине.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Добрый друг Билл Тейлор снова руководит американскими дипломатическими усилиями в поддержку Украины. Как говорится, старый друг лучше новых двух, хотя и новым мы всегда рады. Рад, что именно сейчас американскую дипмиссию возглавляет действительно мудрый и проактивный человек", - написал Климкин
Добрий друг Білл Тейлор знову керує американськими дипломатичними зусиллями на підтримку України. Як кажуть, старий друг краще нових двох хоча і новим ми завжди раді. Тішуся, що саме зараз американську дипмісію @USEmbassyKyiv очолює справді мудра та проактивна людина
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 июня 2019 г.
Как сообщалось ранее, 7 мая в Посольстве США в Украине заявили, что посол Мари Йованович до конца мая завершит свою работу, хотя срок его полномочий истекал летом.
Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине.