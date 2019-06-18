Климкин отреагировал на назначение временного поверенного в делах США в Украине

Новости Украины: Климкин приветствовал назначение Тейлора временным поверенным в делах США в Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал назначение Уильяма Тейлора временным поверенным в делах США в Украине.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Добрый друг Билл Тейлор снова руководит американскими дипломатическими усилиями в поддержку Украины. Как говорится, старый друг лучше новых двух, хотя и новым мы всегда рады. Рад, что именно сейчас американскую дипмиссию возглавляет действительно мудрый и проактивный человек", - написал Климкин

Добрий друг Білл Тейлор знову керує американськими дипломатичними зусиллями на підтримку України. Як кажуть, старий друг краще нових двох хоча і новим ми завжди раді. Тішуся, що саме зараз американську дипмісію @USEmbassyKyiv очолює справді мудра та проактивна людина — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 июня 2019 г.

Как сообщалось ранее, 7 мая в Посольстве США в Украине заявили, что посол Мари Йованович до конца мая завершит свою работу, хотя срок его полномочий истекал летом.

Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине.