Зеленский предложил два возможных формата обмена пленными

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что обмен людей хотя бы в формате 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание начать процесс деэскалации.

Обмен заложников 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации конфликта на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле в рамках официального визита в Германию, сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства.

"Во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации", - говорится в сообщении.

Президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

"И здесь Европа может нам помочь. Нам надо отстраивать школы, детсады, дороги, которых нет", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства проинформировал и о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.

"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", – подчеркнул Президент.

Как сообщалось, бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе Евгений Марчук 22 мая отметил, что российская сторона заявила об установлении местопребывания лишь 27 человек из списка 107 человек, поданного Украиной в рамках инициативы обмена заложниками "всех на всех".