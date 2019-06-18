Разумков рассказал, когда появится список мажоритарщиков от "Слуги народа"

Новости Украины: Имена кандидатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" будут обнародованы в ближайшие дни.

Полный перечень кандидатов в народные депутаты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам будет обнародован на сайте партии в ближайшие дни, сообщил глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Списки мажоритарщиков появится, я думаю, завтра-послезавтра. Уже будет полный список", - сказал Разумков, отвечая на вопросы в прямом эфире во время веб-конференции в "КП в Украине" во вторник.

Кроме того, глава партии "Слуга народа" подчеркнул, что до 6 июля список партии еще будет корректироваться.

"Мы решили пойти по пути постпраймериз. То есть мы предложили обществу список партии "Слуга народа", и до 6 июля у нас с вами есть возможность, если мы где-то ошиблись, если мы где-то не до конца получили информацию, потому что собрать полное досье, глубоко проверив всех людей, тоже не всегда получается… мы ждем от журналистов и от общественности информацию по нашим кандидатам… Если кто-то не достоин быть в списке партии "Слуга народа", то мы его оттуда уберем", - объяснил Разумков.