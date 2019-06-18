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Председатель ЦИК заявила, что Конституционный суд не сможет остановить выборы

Председатель ЦИК заявила, что Конституционный суд не сможет остановить выборы
18:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины: Председатель ЦИК Татьяна Слипачук, что Конституционный суд не сможет остановить парламентские выборы в Украине.

Конституционный суд Украины не может остановить выборы. Он может только определить конституционность указа о роспуске Верховной Рады. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью ВВС Украина, - передает УНН.

"Конституционный суд - единственный орган, который может решать, был этот президентский указ конституционным или нет. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя. Потому что КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сообщила Слипачук.

Она отметила, что Комиссии необходимо будет понять обоснования и мотивы этого решения, чтобы осуществить необходимые шаги. 

"Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает...", - считает глава ЦИК.

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Татьяна Слипачук утверждает: "Мы действительно сейчас в очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам ушел. Он не может быть отложен или на время временно остановлен. Сейчас мы находимся на конечном этапе регистрации, которая закончится 20 июня. Далее мы пять дней, чтобы собственно осуществить регистрацию и принять необходимые решения. Это уже будет 25 июня. А потом нам надо принять решение о форме избирательного бюллетеня, затем перейдем к следующему этапу".

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Верховная Рада, Выборы, КСУ, ЦИК.
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