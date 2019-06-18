Экспертная группа призвала власти воздержаться от ревизии языкового закона

Новости Украины: Экспертная группа по языковой политике призывает власти воздержаться от ревизии закона об украинском языке.

Экспертная группа по вопросам языковой политики призывает все органы власти и политиков воздержаться от действий, которые могут привести ревизии закона "О функционировании украинского языка как государственного" или нивелировать его реализацию.

"По результатам обсуждения экспертная группа по вопросам языковой политики призвала президента Украины, Кабинет министров, Верховную Раду, местные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также политические партии и политиков, которые участвуют в предвыборной кампании, консолидировать свои усилия для успешной имплементации закона и воздержаться от действий, которые могут нивелировать реализацию закона или привести к его ревизии", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра Павла Розенко по результатам заседания группы во вторник.

В ходе заседания, вице-премьер призвал все органы власти и местного самоуправления приобщиться к проведению широкой информационной кампании по разъяснению норм закона.

"Сегодня мы являемся свидетелями и участниками неоднозначных дискуссий, разворачивающихся в СМИ по закону Украины о функционировании украинского языка как государственного. Тревожные заявления и ревизионистские призывы относительно этого закона звучат от представителей окружения президента. В связи с этим есть очень серьезная опасность очередного реванша в этой сфере и "отката" назад. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы нормы закона заработали в полном объеме и имели необратимый характер", - сказал Розенко.

Среди первоочередных шагов, которые должны быть осуществлены уже до 23 июля, вице-премьер назвал, в частности, представление предложений по составу Национальной комиссии по стандартам государственного языка и кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об украинском языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.