Скачать
Вторник, 18.06.2019
Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
Разумков призвал возвращать оккупированные территории "словом"
Разумков призвал возвращать оккупированные территории "словом"
Беллью назвал лучшего супертяжа мира
Беллью назвал лучшего супертяжа мира
Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде

Экспертная группа призвала власти воздержаться от ревизии языкового закона

Экспертная группа призвала власти воздержаться от ревизии языкового закона
20:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Экспертная группа по языковой политике призывает власти воздержаться от ревизии закона об украинском языке.

Экспертная группа по вопросам языковой политики призывает все органы власти и политиков воздержаться от действий, которые могут привести ревизии закона "О функционировании украинского языка как государственного" или нивелировать его реализацию.

"По результатам обсуждения экспертная группа по вопросам языковой политики призвала президента Украины, Кабинет министров, Верховную Раду, местные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также политические партии и политиков, которые участвуют в предвыборной кампании, консолидировать свои усилия для успешной имплементации закона и воздержаться от действий, которые могут нивелировать реализацию закона или привести к его ревизии", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра Павла Розенко по результатам заседания группы во вторник.

В ходе заседания, вице-премьер призвал все органы власти и местного самоуправления приобщиться к проведению широкой информационной кампании по разъяснению норм закона.

"Сегодня мы являемся свидетелями и участниками неоднозначных дискуссий, разворачивающихся в СМИ по закону Украины о функционировании украинского языка как государственного. Тревожные заявления и ревизионистские призывы относительно этого закона звучат от представителей окружения президента. В связи с этим есть очень серьезная опасность очередного реванша в этой сфере и "отката" назад. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы нормы закона заработали в полном объеме и имели необратимый характер", - сказал Розенко.

Председатель ЦИК заявила, что Конституционный суд не сможет остановить выборы

Среди первоочередных шагов, которые должны быть осуществлены уже до 23 июля, вице-премьер назвал, в частности, представление предложений по составу Национальной комиссии по стандартам государственного языка и кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об украинском языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Языковой закон, Кабмин, Павел Розенко, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото
02 Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
04 "Снова беременная": Светлана Лобода заинтриговала фанатов
05 Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
День в ООС: Оккупанты применили запрещенные 82-мм минометы
День в ООС: Оккупанты применили запрещенное оружие
Петров пост 2019: календарь питания по дням и что можно есть
Петров пост 2019: календарь питания по дням и что можно есть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь