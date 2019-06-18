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Зеленский провел встречу с руководством крупнейших партий Германии

Зеленский провел встречу с руководством крупнейших партий Германии
21:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Зеленский рассказал руководству ХДС и "Союз 90/Зеленые" о шагах достижения экономического роста в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Германии, провел встречи с сопредседателем партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Хабек и партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Глава государства заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата. Кроме того, президент пояснил, какие шаги он осуществит для достижения экономического роста в Украине", - сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украину и подчеркнул, что лично будет контролировать этот процесс.

"Во время встреч речь шла о развитии альтернативной энергетики и проектах, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров. Президент также поднял вопрос оккупированных территорий, возвращения пленных украинских моряков, выдачи российских паспортов на временно оккупированной части Донбасса, расширение санкций против России", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

Зеленский поблагодарил обоих политиков за то, что они стоят на стороне Украины и имеют четкую позицию относительно аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

"Также обсуждался вопрос противостояния вражеской пропаганде. Инициативы президента поддержали лидеры обеих партий", - информируют в пресс-службе президента Украины.

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ХДС, Владимир Зеленский, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Союз-90/Зеленые, Роберт Хабек.
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