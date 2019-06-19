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Порошенко передал в ЦИК документы "Европейской солидарности" (Видео)

Порошенко передал в ЦИК документы "Европейской солидарности" (Видео)
12:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подал в ЦИК Украины документы для участия в досрочных парламентских выборах.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко передал документы политической силы для регистрации для участия во внеочередных парламентских выборах в Центральную избирательную комиссию.

"В этих документах, которые сейчас подаются в Центральную избирательную комиссию… более 70% новых лиц, которые не были в парламенте и в правительстве, но 30% - это самые опытные, самые сильные, самые честные, это объединение точно принесет чрезвычайно важный результат", - сказал Порошенко журналистам в среду перед подачей в ЦИК документов.

"Это безупречный и лучший список среди всех политических сил", - подчеркнул Порошенко.

"Европейская солидарность" передала на регистрацию в ЦИК также документы для регистрации на 134 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам.

Как сообщила пресс-служба "Евросолидарности" утром в среду, в списке партии на выборы не будет Наталии Баласинович (№30). Кроме того, партия также подает в ЦИК своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

Вятрович пойдет на выборы в Раду в списках партии Порошенко

В частности, от "Евросолидарности" в парламент будет баллотироваться участник АТО - Александр Грамачук (17-й округ), участник АТО, врач - Александр Зеленюк (26-й округ), Валерия Корниенко, которая создала и руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецкое (52-й округ), нардеп Николай Княжицкий (116-й округ).

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Все по теме:

Петр Порошенко, Подача документов, ЦИК Украины, Парламентские выборы в Украине, Европейская солидарность.
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