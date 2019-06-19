Погиб нардеп Тымчук: биография, комментарии коллег и последние новости о его смерти

Новости Украины: В среду, 19 июня, стало известно о гибели народного депутата от фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука: факты из жизни политика и военного и реакция коллег.

В среду, 19 июня, в результате огнестрельного ранения погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Факты из биографии погибшего народного депутата

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в Чите (РСФСР). Детство провел в ГДР, где его отец проходил службу в составе группы советских войск, а юность - в Бердичеве Житомирской области. Окончил Бердичевский политехнический колледж.

В 1995 году закончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. 1995 - 1997 годах Тымчук проходил службу в войсках противовоздушной обороны.

Дмитрий Тымчук справа Фото взяты с официальной страницы народного депутата

С 1997 по 2000 год работал в штабе Национальной гвардии. С 2000 по 2012 год работал в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины. Во время служебных командировок посетил украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке, Ливане и Косово.

Депутатская деятельность Тымчука

На внеочередных парламентских выборах в Украине 2014 года был избран народным депутатом Украины 8-го созыва от украинской партии Народный фронт.

По партийному списку он шел под № 13. Был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. На пленарных заседаниях Верховной Рады, по данным регистрации депутата с помощью электронной системы, Тымчук присутствовал 519 раз (91%), отсутствовал - 50 (9%).

По данным письменной регистрации, присутствовал - 474, отсутствовал по уважительным причинам - 6, отсутствовал по неизвестным причинам – 84 раза.

Всего подал почти 70 законопроектов и 66 депутатских запросов.

"Информационное сопротивление" Тымчука

Со 2 марта 2014 года Тымчук является координатором группы "Информационное сопротивление". Группа занималась проверкой и распространением оперативной информации относительно российского вторжения в Украину, а главной целью называлось противодействие российскому информационному влиянию.

Также Тымчук был главным редактором интернет-проекта "Флот2017" и руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований".

Именно благодаря информационной деятельности Тымчук стал популярным в интернете. По состоянию на 19 июня у Тымчука насчитывается 268 тысяч 278 подписчиков в Facebook. Стоит отметить, что 1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Тымчука.

Что говорят о смерти нардепа коллеги из "Народного фронта"?

Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук не верит, что гибель его коллеги по фракции Дмитрия Тымчука - несчастный случай в результате чистки огнестрельного оружия.

"Следственная группа там работает, глава киевской полиции там работает, председатель Нацполиции Князев на месте трагедии", - сказал он.

"Как офицер я лично не верю в то, что это несчастный случай в результате чистки оружия. Но для того, чтобы получить полную информацию, я прошу всех дождаться официальной информации от правоохранительных органов", - подчеркнул Тетерук.

Он напомнил, что Тымчук с 2014 года вместе с коллегами освещал ход агрессии Российской Федерации, участие российской армии в агрессии против Украины.

"Все это дает основания считать, что мы будем иметь версию замаскированного убийства под самоубийство", - сказал депутат.

По его словам, полиция и другие органы должны как можно тщательнее изучить это дело и в кратчайшие сроки дать ответ, что произошло. Как сказал Тетерук, если речь будет идти об умышленном убийстве, он хотел бы, чтобы возмездие для заказчиков и исполнителей было неотвратимым.

Что известно на данный момент?

В полиции подтвердили факт смерти Тымчука. По словам представителя Национальной полиции Ярослава Тракало, "факт смерти подтвержден. Это пока все, что я могу сказать".

Тракало добавил, что более подробную информацию сможет предоставить позже.

По факту гибели народного депутата Дмитрия Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.