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Полиция в связи с гибелью Тымчука открыла дело по ст. 115 УК

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Полиция в связи с гибелью Тымчука открыла дело по ст. 115 УК
15:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины: По факту гибели нардепа Тымчука открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

По факту гибели народного депутата Дмитрия Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы.

«Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире, и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка в квартире – осматриваем», - отметил Князев.

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На месте также работает судебный медик и эксперты.

По факту начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве в среду в своем доме во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное огнестрельное ранение координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

Ранее сообщалось, в Министерстве внутренних дел рассматривают три версии гибели народного депутата Дмитрия Тымчука: убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием.

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Уголовный кодекс, Дмитрий Тымчук, Нацполиция, Сергей Князев.
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