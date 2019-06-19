Рада почтила память Тымчука и закрылась для экстренного совещания

Новости Украины: Смерть народного депутата Дмитрия Тымчука внесла коррективы в работу Верховной Рады.

Верховная Рада Украины почтила минутой молчания гибель народного депутата из фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

"Мы знали его как большого украинского патриота, подполковника запаса, координатора группы "Информационное сопротивление", которая с 2014 года очень много сделала для освещения правды о российской агрессии в Украине", - сказал председатель парламента Андрей Парубий, закрывая пленарное заседание в среду.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко объявила перерыв в утреннем заседании парламента для совещания председателей фракций со спикером.

"Я объявляю перерыв на 15 минут и прошу лидеров фракций собраться у Председателя Верховной Рады", - сказала Геращенко.

Первый вицеспикер отметила, что перерыв объявлен по просьбе двух фракций, но не уточнила каких.

В то же время в пресс-службе фракции "Народного фронта" Укринформу подтвердили информацию о гибели депутата фракции Дмитрия Тымчука.

«Да, это правда. По предварительной версии следствия, Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного оружия - пистолета. Более подробная официальная информация будет позднее», - сказали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве в среду в своем доме во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное огнестрельное ранение координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.