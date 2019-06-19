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Внеочередные выборы: Тимошенко зарегистрировала "Батькивщину" в ЦИК

Внеочередные выборы: Тимошенко зарегистрировала "Батькивщину" в ЦИК
17:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: "Батькивщина" подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах.

Всеукраинское объединение "Батькивщина" подало в Центральную избирательную комиссию документы для участия в выборах в Верховную Раду, запланированные на 21 июля.

Как сообщается на официальном сайте партии, политсила ставит перед собой цель пройти в парламент, создать в нем "коалицию действий" и реализовывать разработанный ее командой "Новый курс".

"Сегодня у нас есть ответы на те вопросы, которые нужно решить для Украины. Сейчас перед государством открылась новая дорога, новый шанс и возможности. Самое главное сейчас - объединить новых сильных людей в политике с опытом профессионализмом и пониманием, что делать", - заявила лидер партии Юлия Тимошенко после подачи документов в ЦИК.

По ее словам, у команды "Батькивщины" есть также план действий "Результат за 100 дней", который определяет неотложные шаги, необходимые стране сразу после выборов.

"Мы будем сильной командой в парламенте. Вместе с президентом и новыми политическими силами мы будем возрождать наше государство", - отметила Тимошенко.

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Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Батькивщина, Выборы, Внеочередные выборы.
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