В АП обсудили ключевые вопросы судебной реформы

Новости Украины: Глава Администрации Президента Руслан Рябошапка и заместитель председателя Совета судей Украины Вадим Бутенко обсудили вопросы будущей судебной реформы.

Сегодня главы Администрации Президента Руслан Рябошапка и заместитель председателя Совета судей Украины Вадим Бутенко провели встречу, где обсудили возможные направления реализации судебной реформы.

"Во время встречи (Рябошапки с Бутенко - ред.) были обозначены возможные направления реализации судебной реформы. В частности, стороны обсудили роль судейского самоуправление в решении ключевых вопросов деятельности судебной ветви власти", - говорится в сообщении на странице АП в Facebook.

Кроме того, было акцентировано внимание на нехватке судейских кадров, следствием которого стало чрезмерная нагрузка на судей и нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел.

"Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав граждан на обеспечение доступа к правосудию", - отмечается в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что среди основных приоритетов его команды - судебная реформа.