СМИ узнали имя преемника Мингарелли на посту посла ЕС в Украине

Новости Украины: Эстонский дипломат Маазикас осенью заменит Мингарелли в должности посла ЕС в Украине.

Эстонский дипломат Матти Маазикас осенью текущего года заменит Хьюга Мингарелли в должности посла Евросоюза в Украине, о чем говорится в статье издания "Европейская правда".

В материале указано, что замена посла плановая и не связана ни с европейскими, ни с украинскими выборами.

"Новым послом ЕС в Украине станет эстонец Матти Маазикас. Его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве", - говорится в статье.

Будущий посол в настоящее время является заместителем министра иностранных дел Эстонии. С 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

Маазикас в прошлом работал в умеренно националистической партии и выступал за жесткий подход ЕС в отношении РФ.

Мингарелли является главой представительства ЕС в Украине с осени 2016 года.