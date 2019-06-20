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В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов

В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
09:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко считает, что России не выгодно на сегодняшний день демонстрировать полное презрение к международному праву.

Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко считает, что России будет трудно оставить без последствий грубое игнорирование решений международных судов. Об этом дипломатка заявила в эфире программы "Нині вже" на Громадском.

"РФ - сама страна, которая в международно правовом плане не является изолированной. У нее тоже есть корабли, ей тоже осуществлять какую-то деятельность. И возможно, однажды подавать в суд уже как истец. И здесь возникает вопрос: как рассматривать вопросы и поддерживать страну, которая сама не в состоянии исполнять решения международных судов?" — отметила Зеленко.

По ее мнению, не в интересах РФ сегодня демонстрировать полное презрение к международному праву.

"Уже слишком полной является эта шкатулка международно правовых преступлений и игнорирование решений международных инстанций, резолюции Генассамблеи ООН, международных судов. Просто однажды это может закончиться тем, что груз ответственности и этот уровень санкций возрастет до такой степени, что они уже просто будут неподъемными", — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что виновные в убийстве пассажиров рейса MH17 будут наказаны. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила подозрение, а и все, кто виновен в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин.

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РФ, МИД Украины, Демонстрация, Международное право, Презрение.
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