Зеленский: Украина приветствует выводы следственной группы по MH17

Новости Украины: Владимир Зеленский надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся все, кто виновен в убийстве пассажиров рейса MH17.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что виновные в убийстве пассажиров рейса MH17 будут наказаны.

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, а и все, кто виновен в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", - говорится в сообщении официального Twitter администрации президента Украины.

Напомним, сегодня Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.

В Нидерландах заявляют, что доказательства того, что Россия знает о применении российского зенитно-ракетного комплекса ”БУК” из 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ при сбитии малазийского самолета рейса MH17, но молчит об этом.

Украинские правоохранительные органы объявили подозрение причастным к крушению МН17 по версии международных следователей.

Международная совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, должна выяснить роль нелегитимного так называемого ”премьер-министра” Крыма Сергея Аксенова в сбивании малазийского самолета рейса MH17. Об этом говорится в комментарии МИД Украины по поводу обнародованных результатов расследования сбитого самолета Малазийских авиалиний МН17.

Как сообщалось, сегодня, 19 июня, главный прокурор Нидерландов, председатель Международной совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского ”Боинга” в небе над Донецкой областью летом 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Напомним, ранее инициативная группа Bellingcat обнародовала имена тех, кто может быть прямо или косвенно ответственны за крушение "Боинга 777" Малазийский авиалиний (рейса MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.