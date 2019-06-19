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МИД обращает внимание следователей на роль Аксенова в катастрофе МН17

МИД обращает внимание следователей на роль Аксенова в катастрофе МН17
17:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Международные следователи должны выяснить роль Аксенова в сбивании самолета MH17.

Международная совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, должна выяснить роль нелегитимного так называемого ”премьер-министра” Крыма Сергея Аксенова в сбивании малазийского самолета рейса MH17.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины по поводу обнародованных результатов расследования сбитого самолета Малазийских авиалиний МН17.

”Обнародованные 19 июня Совместной следственной группой результаты расследования сбивания самолета Малазийских авиалиний МН17 имеют ключевое значение, так как дают окончательный ответ на вопрос, откуда смертоносное оружие попало на территорию Украины и кто организовал эту операцию”, - отметили в МИД Украины.

В этой связи сказано, что были названы основные подозреваемые: действующие и бывшие сотрудники российских спецслужб, и гражданин Украины, который оказывал им содействие.

”Следствию предстоит выяснить роль т.н. ”премьер-министра Крыма” Сергея Аксенова и других лиц в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей - членов экипажа Бука”, - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что судебное разбирательство в отношении основных подозреваемых начнется 9 марта 2020 года в национальном суде Королевства Нидерланды.

Также отмечается, что все важные правовые аспекты, связанные с передачей уголовных производств, судебного рассмотрения дела и исполнения наказания, урегулированы соответствующим соглашением между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса МН17 Малазийских авиалиний 17 июля 2014 года, заключенным 7 июля 2017 года.

”Указанное соглашение создает надлежащий правовой фундамент для тщательного и правомерного судебного рассмотрения результатов расследования Совместной следственной группы, в рамках которой украинские правоохранительные органы сотрудничают с правоохранительными органами государств, граждане которых погибли в результате сбивания самолета”, - подчеркивается в сообщении.

”МИД обращает внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступлений вокруг сбитого самолета неразрывно связано также и с ответственностью России как государства за грубое нарушение ряда международно-правовых норм. Среди них - положение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном Суде ООН”, - заявили в МИД.

”Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией Совета безопасности ООН 2166 от 17 июля 2014 года”, - добавили в ведомстве.

Главный прокурор об МН17: Россия могла сообщить, что именно произошло

Как сообщалось, сегодня, 19 июня, главный прокурор Нидерландов, председатель Международной совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского ”Боинга” в небе над Донецкой областью летом 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Первыми четырьмя подозреваемыми лицами в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым ”министром обороны ДНР”, российский генерал Сергей Дубинский (позывной ”Хмурый”), который руководил ”разведкой ДНР”, Олег Пулатов (позывной ”Гюрза”), который в 2014 году был ”председателем 2-го отдела ГРУ ДНР”, а также Леонид Харченко (позывной ”Крот”), который был главарем ”разведывательного батальона” боевиков.

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Крым, РФ, МИД Украины, Сергей Аксенов, МН17.
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