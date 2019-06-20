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Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"

Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
10:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает объединения с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допускает объединение этой политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос – зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - сказал Разумков в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, что объединение с партией "Голос" – это утопия.

Кроме того, на вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, он сказал: "С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути".

Согласно данным последних опросов, в Верховную Раду проходят пять политсил, лидирует партия "Слуга народа". "Голос" Святослава Вакарчука преодолевает 5% барьер.

Напомним, партия "Слуга народа" в среду 19 июня принесла в Центральную избирательную комиссию для регистрации свой список 201 кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах 21 июля. По мажоритарным кандидатам сейчас идут дополнительные проверки, проверки программ этих кандидатов, что требует некоторого времени.

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Голос, Объединение, "Слуга народа", Возможное, Дмитрий Разумков.
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