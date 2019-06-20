Посол Украины в Грузии в знак протеста покинул выступление депутата РФ

Новости Украины: Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста покинул выступление российского депутата, президента Межпарламентской Ассамблеи православия Сергея Гаврилова

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской Ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова в знак протеста, сообщается на странице "Публичная дипломатия Украины от МИД" в Фейсбуке.

"Я буду комментировать только желание ортодоксальной церкви Украины. Все украинцы хотят собственную церковь, и то, что мы знаем и что получили, - это жесткое сопротивление со стороны Москвы. (…) Христианская религия и церковь – это мирное существование, а не оккупация территорий", - отметил Долгов.

На вопрос о том, как бы он оценил тот факт, что Россия является председателем Межпарламентской Ассамблеи православия, посол сказал, что это решение зависит от членов организации.

19-22 июня в Грузии проходит сессия 26-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетило около 100 участников делегаций 25 стран.