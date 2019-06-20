Скачать
Четверг, 20.06.2019
Стало известно, сколько недополучил общий фонд госбюджета Украины
Стало известно, сколько недополучил общий фонд госбюджета Украины
Зеленский подписал первый закон на посту главы государства (Видео)
Зеленский подписал первый закон
ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара в другую страну
ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара в другую страну
Петров пост 2019: какого числа начинается, что нельзя делать
Петров пост 2019: какого числа начинается, что нельзя делать

Зеленский показал журналистам, как выглядит его кабинет в АП (Видео)

Зеленский показал журналистам, как выглядит его кабинет в АП (Видео)
13:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский показал журналистам, как выглядит его кабинет в здании Администрации президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации президента на Банковой в Киеве. Об этом сообщает "Украинская правда", опубликовав видео с экскурсии на своем YouTube-канале.

Глава государства провел группу журналистов в свой кабинет, при этом отмечая, что не знает, имеет ли право показывать посторонним свое рабочее место.

В кабинете Зеленский показал специальный телефон, который он назвал iPhone, для связи с главами ведомств, силовиками и работниками АП.

Затем со словами "прикольная вещь" глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Президент заявил, что не пользуется данной комнатой, так как "душ можно и дома принять".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский стремится переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей. На вопрос, точно ли будет переезд, Зеленский ответил, что очень этого хочет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Владимир Зеленский, Кабинет в АП, Как выглядит кабинет Зеленского.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
04 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
05 Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Итоги дня 19 июня: погиб нардеп Тымчук, найдена мертвой пропавшая девочка, новости по делу МН17
Главные новости 19 июня
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Опять депрессия: Селена Гомес удалила приложение Instagram
Опять депрессия: Селена Гомес удалила приложение Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь