Зеленский показал журналистам, как выглядит его кабинет в АП (Видео)

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский показал журналистам, как выглядит его кабинет в здании Администрации президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации президента на Банковой в Киеве. Об этом сообщает "Украинская правда", опубликовав видео с экскурсии на своем YouTube-канале.

Глава государства провел группу журналистов в свой кабинет, при этом отмечая, что не знает, имеет ли право показывать посторонним свое рабочее место.

В кабинете Зеленский показал специальный телефон, который он назвал iPhone, для связи с главами ведомств, силовиками и работниками АП.

Затем со словами "прикольная вещь" глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Президент заявил, что не пользуется данной комнатой, так как "душ можно и дома принять".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский стремится переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей. На вопрос, точно ли будет переезд, Зеленский ответил, что очень этого хочет.