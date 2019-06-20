Путин готов обсудить обмен пленными между Украиной и РФ

Новости Украины: Российский президент впервые заявил о возможности обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Президент РФ Владимир Путин впервые заявил о возможности обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент в РФ, об этом он сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

Путин заявил, что этот вопрос всегда был в поле внимания Кремля.

Он напомнил, что вопросом обмена занимался председатель политсовета партии ”Оппозиционная платформа - За жизнь” Виктор Медведчук по поручению экс-президента Украины Петра Порошенко, а потом «самостоятельно».

«Виктор Владимирович (Медведчук) очень близко к сердцу это принимает. Совсем недавно он был и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в результате инцидента недалеко от Керченского пролива, ставил вопрос об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в РФ», - сказал Путин.

«Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе, и прежде чем решать эти вопросы, нужно подумать, как будет решен вопрос тех людей, которые нам не безразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине», - подчеркнул он.

Напомним, в мае Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по жалобе Украины, которая 16 апреля 2019 года обратилась за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.