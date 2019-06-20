Посольство США в Украине прокомментировало смерть журналиста Комарова

Новости Украины: Посольство США в Украине опечалено известием о смерти журналиста из Черкасс Вадима Комарова и надеется на тщательное расследование нападения на него.

В посольстве США в Украине выражают надежду на тщательное и прозрачное расследование убийства черкасского журналиста Вадима Комарова.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти черкасского журналиста Вадима Комарова, и мы солидарны с украинским народом в ожидании тщательного, прозрачного расследования нападения на него", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере.

Ми глибоко засмучені звісткою про смерть черкаського журналіста Вадима Комарова і ми солідарні з українським народом в очікуванні ретельного, прозорого розслідування нападу на нього. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 июня 2019 г.

Полиция Черкасской области отрабатывает три основные версии убийства местного журналиста Вадима Комарова, личность нападавшего устанавливается.

"Дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть три основные рабочие версии - это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений", - сообщил начальник сектора коммуникации в ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Как сообщалось, в ночь на четверг 20 июня умер черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме 46 дней после жестокого избиения 4 мая. На нападение независимого представителя СМИ отреагировали в НСЖУ. Там не только осудили убийство Комарова, но и озвучили версии нападения.