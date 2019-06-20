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Путин о Зеленском: Талантливый человек, я помню его выступление на КВН

Путин о Зеленском: Талантливый человек, я помню его выступление на КВН
15:51 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Российский лидер убежден, что Зеленский должен проявить "политическую волю" для прекращения войны на Донбассе.

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить «политическую волю» для прекращения войны на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом Путин сказал в ходе «прямой линии» с россиянами, отвечая на вопрос о возможности своего первого шага для встречи с Зеленским.

«Талантливый человек (Зеленский). Я помню его выступление на КВН, где-то в 2000-х годах, в середине – все это было талантливо и смешно, но то, что мы видели сейчас, - не смешно. Это не комедия. Это трагедия, и если он оказался на месте, где он сейчас находится, – стал главой государства, то нужно эту проблему решать. Тем более в ходе избирательной кампании он неоднократно об этом говорил и сделал это все ядром своей избирательной кампании», - сказал Путин.

Он в очередной раз заявил о необходимости переговоров с главарями террористов «ДНР» и «ЛНР».

«Сейчас что происходит? В Париже он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами, с представителями этих самых непризнанных республик. А как тогда решить вот эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались без прямого диалогу между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно», - заявил президент РФ.

Путин назвал "полной чушью" обвинения в оккупации Донбасса

При этом он утверждает, что украинская армия якобы усилила обстрелы на Донбассе.

Кроме того, Путин вспомнил о блокаде временно оккупированных территорий, которая, по его словам, противоречит Минским соглашениям.

«Ничего не делается. Ничего не происходит. Блокада только усиливается. Шаги навстречу – это самое простое: нужна политическая воля со стороны украинского руководства», - сказал Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин впервые заявил о возможности обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

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РФ, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский.
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