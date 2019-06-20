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Глава КС ответила на обвинения Ляшко во встречах с Зеленским

Глава КС ответила на обвинения Ляшко во встречах с Зеленским
16:14 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Председатель Конституционного Суда обвинила Олега Ляшко в клевете и давлении в вопросе роспуска Рады.

Глава Конституционного Суда Наталья Шаптала отрицает, что имела частные встречи с президентом Владимиром Зеленским, и обвиняет депутата Олега Ляшко в давлении на суд.

Ее заявление в ответ на слова лидера Радикальной партии распространила пресс-служба КС.

Накануне Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина" заявил: "По моей информации, глава Конституционного суда Наталья Шаптала минимум дважды за последнее время была в Администрации президента. Что она делала на Банковой в то время, когда в КСУ оспаривается указ Зеленского?".

"Я утверждаю, что сегодня на судей Конституционного суда оказывается огромное давление, чтобы скрыть нарушения Конституции Зеленским. И глава КСУ лично принимает в этом участие", – добавил он.

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В ответ Шаптала опровергает "клеветнические утверждения Ляшко" о посещении ею Администрации президента и встречах с Владимиром Зеленским.

Она заявила, что видела Зеленского дважды – но это было на публике: 20 мая глава КС приводила Зеленского к присяге президента в Верховной Раде, а 11 июня президент имел слово на открытой части заседания Палаты Конституционного Суда по рассмотрению дела о конституционности роспуска парламента.

"Заявление народного депутата Ляшко носит манипулятивный характер, не соответствует действительности, направлено на формирование в обществе предвзятого мнения о Конституционном Суде, в частности, в контексте рассмотрения им дела о соответствии Конституции Украины (конституционности) указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов", – заявила Шаптала.

"Такие заявления некоторых неответственных политиков воспринимаются как давление на главу Конституционного Суда и Конституционный Суд Украины в целом", – считает она.

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Верховная Рада, Конституционный Суд, Олег Ляшко, Радикальная партия, Владимир Зеленский, Наталья Шаптала.
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