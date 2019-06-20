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Киев в ОБСЕ потребовал у Москвы объяснений перевозки грузов на Донбассе

Киев в ОБСЕ потребовал у Москвы объяснений перевозки грузов на Донбассе
19:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Украина в ОБСЕ подняла вопрос перевозки российских грузов на территории оккупированного Донбасса.

Украина требует от российской стороны предоставить объяснения относительно зафиксированного ОБСЕ факта перемещения военными автомобилями грузов на склад с железнодорожной станции в оккупированном Суходольске, в 10 км от границы с РФ.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 20 июня, сообщает корреспондент.

"В минувшую субботу, 15 июня, БПЛА дальнего радиуса действия ОБСЕ зафиксировал "военные грузовики, которые курсировали между железнодорожной станцией и складским помещением в Суходольске вблизи границы с РФ. Колеи от этой железнодорожной станции, как подчеркивали в СММ, "простираются на восток до границы с РФ на юго-восток от Изварино", где патрулям СММ регулярно отказывают в доступе, приказывая им немедленно покинуть пункт пропуска. Я призываю российскую делегацию предоставить объяснения по поводу того, какой груз перевозился военными грузовиками из вагонов поезда и дальше доставлялся "на огражденный объект с большим складским помещением", - сказал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что российские оккупационные силы на Донбассе ведут активную военную деятельность, а для поддержания такого уровня необходимо постоянное пополнение топлива, смазочных материалов и боеприпасов. Он отметил, что именно с целью сокрытия этих военных поставок через границу Россия постоянно препятствует в доступе наблюдателей СММ ОБСЕ к неконтролируемым правительством Украины участкам границы.

Как известно, в отчете СММ ОБСЕ от 16 июня сообщалось, что ночью 14 июня в н. п. Суходольск (неподконтрольный правительству, 38 км на юго-восток от Луганска), примерно в 10 км на запад от границы, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал несколько военных грузовиков, курсировавших в течение 2,5 часов между главным сооружением железнодорожной станции и складским помещением на юго-запад от станции. Колеи от указанной станции ведут на запад к н. п. Молодогвардейск (неподконтрольный правительству, 35 км на юго-восток от Луганска) и на восток до границы с Российской Федерацией юго-восточнее н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км юго-восток от Луганска).

Качество отчетов СММ ОБСЕ на Донбассе улучшилось

На платформе железнодорожной станции в Суходольске БПЛА зафиксировал 5 военных грузовиков. Два грузовика были обращены к вагонам для загрузки и разгрузки; также там стояли 18 железнодорожных товарных вагонов. Кроме того, БПЛА зафиксировал 8 военных грузовиков, которые стояли перед главным зданием железнодорожной станции и на восток от нее. Этот БПЛА позже зафиксировал, как три из пяти военных грузовиков, которые были на платформе, выезжали со станции и двигались в юго-западном направлении на расстояние примерно 1,3 км до огражденного объекта с большим складским помещением, расположенным примерно в 220 м на восток от автодороги М04.

"После прибытия на объект 3 военных грузовика заехали на его территорию, груз 2 грузовиков был выгружен в складское помещение. В течение следующего часа на территорию объекта въехали еще 7 военных грузовиков, которые направлялись к погрузочной площадке. Примерно в то же время, после разгрузки, вышеупомянутые 2 военных грузовика выехали с объекта и направились обратно к железнодорожной станции в Суходольске, проезжая мимо еще 5 военных грузовиков в районе объекта. Вскоре после этого БПЛА зафиксировал, как 4 военных грузовика выехали со станции и направились на юго-запад до вышеуказанного складского помещения", - отмечалось в отчете.

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ОБСЕ, РФ, Донбасс, БПЛА, Игорь Прокопчук.
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