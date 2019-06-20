У Туска заявили о единогласном решении продлить санкции против РФ

Новости Украины: Решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против РФ принято из-за невыполнения Минских соглашений.

Решение продлить секторальные экономические санкции Европейского Союза против России было принято лидерами ЕС единогласно написал пресс-секретарь президента Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн.

"Санкции для России единогласно продлены на следующие шесть месяцев по причине отсутствия выполнения Минских договоренностей", - написал он в своем микроблоге в Твиттере в четверг вечером.

Ранее о том, что лидеры Европейского Союза согласовали продление секторальных санкций против Российской Федерации на полгода, - до января 2020г, сообщил представитель Украины при ЕС, посол Мыкола Точицкий.

Секторальные экономические санкции против России были введены в июле и усилены в сентябре 2014 года, и впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода.