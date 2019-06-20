В СБУ рассказали причину обысков в Минздраве

Новости Украины: СБУ: Чиновники Минздрава присвоили госсредства, выделенные на реконструкцию Института рака.

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили присвоение должностными лицами Министерства здравоохранения Украины, Государственного строительного центра и частными предпринимателями госсредств, выделенных на реконструкцию Национального института рака.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук, сотрудники спецслужбы совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели обыски в Министерстве здравоохранения и госпредприятии "Государственный строительный центр Минздрава".

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения Украины, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Государственного строительного центра и частными предпринимателями, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

По информации СБУ, они завладели денежными средствами, выделенными правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака по ул.Ломоносова, 33/43 в Голосеевском районе г.Киева".

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).