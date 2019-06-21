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Президент объявил конкурс на должность руководителя Госуправделами

Президент объявил конкурс на должность руководителя Госуправделами
01:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Зеленский объявил конкурс на пост руководителя Государственного управления делами.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами.

Соответствующее распоряжение президента Украины №63/2019-рп от 20 июня 2019 года обнародовано на сайте главы государства.

Данным распоряжением также утверждены условия проведения конкурса на занятие вакантной должности руководителя Госуправделами.

Согласно условиям, должностной оклад предусматривается в размере 30 тыс. грн плюс надбавка за ранг госслужащего и другие надбавки, доплаты и премии в соответствии со статьей 52 закона Украины "О государственной службе", а также дополнительные надбавки за интенсивность труда и за выполнение особо важной работы.

Руководитель Госуправделами назначается на должность сроком на 5 лет, если иное не предусмотрено законом, с правом повторного назначения на еще один срок или дальнейшим переводом по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы на равнозначную или низшую должность в другой государственный орган.

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Конкурс, Президент, Должность, Владимир Зеленский, Руководитель Госуправделами.
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