Президент объявил конкурс на должность руководителя Госуправделами

Новости Украины: Владимир Зеленский объявил конкурс на пост руководителя Государственного управления делами.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами.

Соответствующее распоряжение президента Украины №63/2019-рп от 20 июня 2019 года обнародовано на сайте главы государства.

Данным распоряжением также утверждены условия проведения конкурса на занятие вакантной должности руководителя Госуправделами.

Согласно условиям, должностной оклад предусматривается в размере 30 тыс. грн плюс надбавка за ранг госслужащего и другие надбавки, доплаты и премии в соответствии со статьей 52 закона Украины "О государственной службе", а также дополнительные надбавки за интенсивность труда и за выполнение особо важной работы.

Руководитель Госуправделами назначается на должность сроком на 5 лет, если иное не предусмотрено законом, с правом повторного назначения на еще один срок или дальнейшим переводом по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы на равнозначную или низшую должность в другой государственный орган.

Начало проведения тестирования на владение иностранным языком (одним из официальных языков Совета Европы), согласно условиям, назначено на 10:00 5 июля 2019 года.