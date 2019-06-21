Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в нардепы

Новости Украины: Антон Геращенко: Я не буду выдвигать свою кандидатуру для участия в парламентских выборах.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что не намерен баллотироваться в народные депутаты на выборах в парламент в этом году.

Об этом Геращенко написал в Facebook.

"Работа в парламенте была для меня большим профессиональным вызовом и школой жизни одновременно. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную Раду", - написал он.

В то же время он заявил, что не уходит из украинской политики.

"Я продолжу работу по укреплению украинского государства, и в дальнейшем сосредоточусь на проектах в сфере национальной безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы аналитического центра «Украинский институт будущего», одним из основателей которого я являюсь. Это будет интеллектуальная, часто невидимая невооруженным глазом, борьба с российской агрессией, вражеской пропагандой и угрозой реванша", - добавил Геращенко.