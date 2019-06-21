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Порошенко прокомментировал решение КС о роспуске Рады

Порошенко прокомментировал решение КС о роспуске Рады
05:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко: Настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам.

Бывший президент Украины и глава партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прокомментировал решение Конституционного суда о роспуске Рады и внеочередных выборах.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Настоящий государственник должен выполнять решение Конституционного Суда, каким бы оно не было и как бы ты к нему не относился", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля этого года.

23 мая указ вступил в силу после опубликования в "Правительственном курьере", а уже на следующий день в Украине стартовала избирательная кампания.

24 мая народные депутаты из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев внесли в КСУ представление с 62 подписями народных депутатов о неконституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

20 июня КС принял решение о признании конституционным указа Президента Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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Суд, КСУ, Рада, Указ, Петр Порошенко.
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