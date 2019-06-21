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Кучма провел встречу с послом Италии

Кучма провел встречу с послом Италии
14:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Леонид Кучма и Давид Ла Чечилия провели встречу, где обсудили вопросы украинско-итальянских отношений и проблем соблюдения Минских соглашений.

Второй Президент Украины и представитель украинской стороны в ТКГ Леонид Кучма сегодня провел встречу с послом Италии в Украине Давидом Ла Чечилия, где обсудил процесс реализации Минских соглашений и вопросы двусторонних отношений между Украиной и Италией.

Также стороны подробно обсудили работу по освобождению незаконно удерживаемых украинцев и поиск пропавших без вести. 

"Леонид Кучма отметил первоочередность выполнения именно блока вопросов по безопасности Минских договоренностей - это постоянное прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований и техники с территории Украины", - написала в пятницу пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook.

"Кучма в очередной раз подчеркнул необходимость встречи лидеров стран Нормандской четверки, которая может дать серьезный импульс для дальнейшей реализации Минских соглашений", - написала Олифер.

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По ее информации, Ла Чечилия приветствовал согласие Кучмы возглавить украинскую сторону в ТКГ и пожелал ему мужества в этой работе.

"Также итальянская сторона выразила поддержку Украине и отметила готовность сотрудничества по всем гуманитарным вопросам", - отмечается в сообщении.

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Украина, Италия, Леонид Кучма, ТКГ, Давид Ла Чечилия.
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