МИД: Украина подтверждает свою солидарность с грузинским народом

Новости Украины: Украина с симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии относительно противодействия российской оккупации.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина с симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии что касается противодействия российской оккупации.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о ситуации в Грузии, размещенном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Мы с пониманием и симпатией относимся к позиции власти и гражданского общества Грузии относительно противодействия российской оккупации и считаем необходимым всюду давать отпор любым проявлениям гибридной войны России против Украины, Грузии, других стран», - заявила Зеленко.

«Украина подтверждает свою солидарность с грузинским народом в его борьбе за суверенитет и территориальную целостность своей Родины, свою поддержку укреплению и дальнейшему развитию демократии и демократических институтов в Грузии», - добавила пресс-секретарь.

20 июня к зданию парламента Грузии вышли более 5 тысяч протестующих. Они требовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также выступили против российской оккупации.

Поводом для протестов стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом КПРФ Сергеем Гавриловым. Делегация приехала на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в стенах парламента. Гаврилов, который является президентом МАП, открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий - «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Гаврилов заявлял, что его облили водой и попытались отобрать документы. Под охраной российского депутата вывели из здания, и вскоре он и другие российские делегаты улетели из Грузии.

Власти отказались выполнить требования протестующих, и митингующие попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались схватки. Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие вернулись к парламенту, столкновения с полицейскими продолжились на лестнице возле парламента. Ближе к ночи для разгона полиция применила водометы и свето-шумовые гранаты.

После нескольких часов столкновений полиция Грузии завершила операцию по разгону акции протеста.