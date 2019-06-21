Судья КСУ Мельник не согласился с решением коллег о роспуске Рады

Новости Украины: Судья Конституционного суда Мельник в особом мнении выразил несогласие с решением КСУ о конституционности указа президента о роспуске парламента.

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник в особом мнении выразил несогласие с принятым 20 июня решением КСУ, который признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) указ президента ”О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов” от 21 мая.

Текст особого мнения судьи Мельника обнародован на сайте КСУ.

Мельник заявляет, что не согласен с решением КСУ, и приводит ряд правовых оснований, согласно которым, по его мнению, указ следовало признать неконституционным.

В частности, учитывая природу Верховной Рады как представительного органа государственной власти и ее исключительные конституционные полномочия, основания для досрочного прекращения полномочий ВР не могут быть формальными, а должны убедительно доказывать ее функциональную несостоятельность - невозможность осуществлять полномочия, предусмотренные Конституцией, подчеркивает Мельник.

В контексте деятельности ВР как единственного органа законодательной власти в Украине, которая избирается по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе, и прежде всего направлена на обеспечение народного представительства, Мельник отмечает, что все народные депутаты Украины, избранные как в общегосударственном многомандатном избирательном округе, так и в одномандатных избирательных округах, являются полномочными представителями украинского народа в парламенте, имеют равные права, которые не могут быть ограничены по признаку принадлежности или непринадлежности к каким-либо внутрипарламентским формированиям (коалиции, депутатским группам (фракциям).

По словам Мельника, дееспособность парламента (тем более, при смешанной избирательной системы) не может зависеть исключительно от факта наличия/отсутствия коалиции депутатских фракций, и свои полномочия единственный орган законодательной власти в Украине осуществляет независимо от пребывания народных депутатов в составе коалиции депутатских фракций.

Также Мельник указывает, что в указе не указывается, каким именно конституционным основанием руководствовался президент Украины, принимая решение о досрочном прекращении полномочий ВР восьмого созыва, и, таким образом, имеет место юридическая неопределенность относительно фактического и юридического основания досрочного прекращения полномочий ВР.

Кроме того, по мнению Мельника, из указа не понятно, каким образом и на основании каких юридических фактов президент определил то, что коалиция депутатских фракций в Верховной Раде восьмого созыва не была сформирована или прекратила свою деятельность и когда именно это произошло.

По мнению Мельника, конституционным основанием издания указа должно было быть достижение соответствующей легитимной цели, связанной с обеспечением надлежащего функционирования парламента и правительства, выполнение ими своих конституционных функций, однако по содержанию указа и политико-правовой ситуации в стране, при которой он был издан, такая цель не усматривается.

По мнению Мельника, указ должен был быть признан неконституционным, поскольку он не соответствует требованиям части 2 статьи 5, частей 1, 2 статьи 8, части 2 статьи 19, части 1 статьи 76, пункта 1 части 2 статьи 90, пункта 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины.

При таких обстоятельствах, считает Мельник, решение о назначении внеочередных выборов в ВР приведет к, в частности, необоснованному сокращению конституционно установленного срока полномочий действующего парламента, ограничению права народа на осуществление власти через избранную им Верховную Раду Украины восьмого созыва, игнорированию народного волеизъявления, осуществленного на прошлых парламентских выборах, необоснованному прекращению полномочий действующего Кабинета министров.

Кроме того, заявляет Мельник, досрочное прекращение полномочий ВР при отсутствии конституционно-правовых оснований ставит под сомнение легитимность процесса формирования нового состава парламента. Также создается прецедент для подобных решений в будущем - становится возможным принятие главой государства решения о досрочном прекращении полномочий парламента при отсутствии конституционных оснований (при обосновании такого решения общественным запросом, политической или иной целесообразностью и т.д.).

Напомним,Конституционный суд признал решение президента Украины Владимира Зеленского соответствующим Конституции.

В частности, на официальном сайте суда появилось короткое сообщение: "Принято Решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".