Совет судей заявил о давлении с администрации Зеленского

Новости Украины: Судьи жалуются на давление со стороны администрации Владимира Зеленского.

Члены Совета судей Украины жалуются на давление со стороны Администрации президента Владимира Зеленского.

Как сообщила пресс-служба Совета судей, об этом заявил председатель Совета судей Украины, судья Верховного суда Олег Ткачук.

В его заявлении говорится, что на сегодняшний день в Совете судей запланировано очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей с целью избрания судей Конституционного суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.

”Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей о том, что из Администрации президента председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение членам, делегированным от этих судов в Совет судей, сорвать проведение заседания Совета судей. Указанная ситуация вызывает большое беспокойство и никоим образом не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как непредвзятого арбитра в социальных, политических, экономических спорах”, - отметил Ткачук.

Также он утверждает, что в АП пытались как и раньше вести диалог с судейским корпусом приказным тоном. ”Нужно сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, были продемонстрированы 19 июня во время встречи заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Украины Вадима Бутенко. Никогда раньше работники аппарата Администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти”, - подчеркнул Ткачук.

В связи с этим председатель Совета судей обратился к президенту Украины, Генеральной прокуратуре и Государственному бюро расследований с требованием ”принять срочные, неотложные меры с целью пресечения и предотвращения давления должностных лиц офиса президента Украины на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности”.

Напомним, 21 июня судья Конституционного суда Украины Николай Мельник в особом мнении выразил несогласие с принятым 20 июня решением КСУ, который признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) указ президента ”О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов” от 21 мая.