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Порошенко пообещал поддержку отцу похищенного в Крыму Ибрагимова

Порошенко пообещал поддержку отцу похищенного в Крыму Ибрагимова
16:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская Солидарность

Новости Украины: Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с отцом похищенного в Крыму Эрвина Ибрагимова.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с отцом похищенного российскими силовиками в Крыму Эрвина Ибрагимова Умером Ибрагимовым и заверил его, что намерен и далее бороться за возвращение Крыма, сообщает пресс-служба партии.

"Для меня история Умера Ибрагимова - не просто история борьбы. Его история о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют". Оккупанты никогда не останавливаются, они пытают наших людей в Крыму и на Донбассе, забирая у них самое дорогое. Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы простить и забыть. И я попросил Умера Ибрагимова передать всем нашим собратьям в Крыму, что мы никогда не простим и не сдадимся, и будем бороться за наш Крым до победы", - цитирует лидера партии пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что Ибрагимов летит в Португалию на футбольный матч имени его сына, который организовывает украинская диаспора, и Порошенко помог организовать поездку.

Порошенко: Оккупанты продолжают превращать украинский Крым в концлагерь

Пресс-служба напоминает, что в 2016 году подконтрольные РФ силовики похитили Эрвина Ибрагимова. И до сих пор нет сведений о его местонахождении, оккупационная власть не расследует похищение. При этом отцу похищенного крымчанина неоднократно угрожали.

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Крым, Петр Порошенко, Эрвин Ибрагимов, Европейская солидарность, Умер Ибрагимов.
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