Порошенко: Оккупанты продолжают превращать украинский Крым в концлагерь

Новости Украины: Порошенко считает, что судилищем по "делу Хизб ут-Тахрир" РФ проверяет наши красные линии.

Оккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в настоящий концентрационный лагерь.

Об этом написал пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook, комментируя решение ростовского суда о многолетних сроках пятерых фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

"Сегодня по результатам очередного судилища в РФ пять крымских татар получили длительные сроки заключения по сфальсифицированным обвинениям в организации или участии в деятельности террористической организации. Позорное решение, которым агрессор проверяет пределы единства и солидарности с Украиной и наши красные линии", - написал Порошенко.

Также он заявил, что "ответ должен быть четким и твердым: мир должен усилить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников Кремля. Крым - это Украина!"

Как сообщалось ранее, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима.

Военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева - к 13 годам, Рустема Исмаилова - к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова - к 12 годам.

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях, после них были задержаны пять крымских татар - Рустам Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов. Их обвинили в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

6 декабря прошлого года стало известно, что фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура и Узеира Абдуллаева, Айдера Салединова, Рустема Исмаилова и Эмиля Джемаденова этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.