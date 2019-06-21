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Украину посетил Председатель Военного комитета Европейского Союза

Украину посетил Председатель Военного комитета Европейского Союза
17:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: 20-22 июня Украину посетит Председатель Военного комитета Европейского Союза Клаудио Грациано.

Председатель Военного комитета Европейского Союза Клаудио Грациано посетит Украину 20-22 июня 2019 года - сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Генерал Грациано уже прибыл в Украину и провел встречу с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божком.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в формате Украина-ЕС в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС, налаживание прямых контактов по линии оборонных ведомств.

"Ваш визит в Украину в качестве председателя ВК ЕС является символическим, поэтому является важным политическим сигналом поддержки Украины со стороны ЕС, свидетельствует о готовности углублять сотрудничество в оборонной и военной сферах с украинской стороной", - подчеркнул Божок.

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Генерал Грациано вместе с Егором Божком посетили зону ООС. Об этом сообщается на странице замминистра иностранных дел Украины в Twitter.

В свою очередь, Грациано подтвердил повышенное внимание Военного комитета ЕС к развитию ситуации на Донбассе и в акваториях Азовского и Черного морей.

"Именно для ознакомления с военно-оперативной ситуацией я приехал в Украину и посещу восточные регионы и проведу встречи с должностными лицами Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и руководством Операции объединенных сил", - отметил Председатель ВК ЕС.

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Украина, ЕС, Донбасс, ВСУ, Клаудио Грациано.
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