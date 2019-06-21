Украину посетил Председатель Военного комитета Европейского Союза

Председатель Военного комитета Европейского Союза Клаудио Грациано посетит Украину 20-22 июня 2019 года - сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Генерал Грациано уже прибыл в Украину и провел встречу с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божком.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в формате Украина-ЕС в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС, налаживание прямых контактов по линии оборонных ведомств.
"Ваш визит в Украину в качестве председателя ВК ЕС является символическим, поэтому является важным политическим сигналом поддержки Украины со стороны ЕС, свидетельствует о готовности углублять сотрудничество в оборонной и военной сферах с украинской стороной", - подчеркнул Божок.
Генерал Грациано вместе с Егором Божком посетили зону ООС. Об этом сообщается на странице замминистра иностранных дел Украины в Twitter.
Разом з Головою Військового комітету #ЄС генералом Граціано #GenGraziano відвідав #ООС на #Донбас щоб дізнатися про безпекову ситуацію в #Україна прямо на місці. Вдячний Командувачу #ООС генерал-лейтенанту Сирському #GenSyrskiy за професійні брифінги. @OOCUkraine @GeneralStaffUA pic.twitter.com/HFOOKn1ZrR— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 21 июня 2019 г.
В свою очередь, Грациано подтвердил повышенное внимание Военного комитета ЕС к развитию ситуации на Донбассе и в акваториях Азовского и Черного морей.
"Именно для ознакомления с военно-оперативной ситуацией я приехал в Украину и посещу восточные регионы и проведу встречи с должностными лицами Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и руководством Операции объединенных сил", - отметил Председатель ВК ЕС.