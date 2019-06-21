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У Зеленского ответили на обвинения судей в давлении на них

У Зеленского ответили на обвинения судей в давлении на них
17:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Обвинения представителей части судейского корпуса в адрес АП связаны с их желанием сохраниться в системе.

Заявления со стороны представителей части судейского корпуса, связанных со старой властной системой, о конфликте с заместителем главы администрации президента Украины Русланом Рябошапкой являются наглядным свидетельством попыток самосохранения в судебной системе Украины лиц, привыкших иметь влияние на украинское правосудие в собственных или властных интересах.

"Таким образом они пытаются и дальше сохранить контроль над судебной системой. Показательно, что эти клеветнические обвинения появились вскоре после того, как Руслан Рябошапка объявил о коренной ревизии результатов так называемой судебной реформы Петра Порошенко", - говорится в заявлении администрации президента Владимира Зеленского.

В АП подчеркивают, что настоящее обновление судебной системы Украины, которое начнется в ближайшее время, и в дальнейшем будет основываться на принципе создания в Украине независимого суда, который будет "не прислужником власти, а слугой справедливости".

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Как сообщалось, 21 июня глава Совета судей Украины, судья Верховного суда Олег Ткачук заявил, что в администрации президента Украины пытались сорвать заседание назначенного на 21 июня Совета судей Украины, на котором планировалось созвать внеочередной съезд судей для избрания судей Конституционного суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов совета судей Украины о том, что из Администрации президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в совет судей Украины членам сорвать проведение заседания", – утверждает Ткачук.

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По его мнению, попытки подорвать доверие "к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи…" было продемонстрировано 19 июня во время встречи заместителя главы АП Руслана Рябошапки и заместителя председателя ССУ Вадима Бутенко.

В заявлении Ткачук обратился к президенту Украины, генпрокурору и директору Госбюро расследований с требованием отреагировать, а к СМИ и гражданам Украины – "стать на защиту демократии и судебной власти".

Напомним, 21 июня судья Конституционного суда Украины Николай Мельник в особом мнении выразил несогласие с принятым 20 июня решением КСУ, который признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) указ президента ”О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов” от 21 мая.

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Суд, Совет судей, Владимир Зеленский, Администрация Зеленского.
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