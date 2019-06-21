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Секретарь СНБО принял делегацию ЕС: что обсуждали стороны

Секретарь СНБО принял делегацию ЕС: что обсуждали стороны
20:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СНБО

Новости Украины: Секретарь СНБО обсудил с и.о.главы миссии ЕС по реформе гражданской безопасности Украины сотрудничество и новую Стратегию нацбезопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с исполняющим обязанности председателя Консультативного миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины Фредериком Весслау, сообщает пресс-служба аппарата СНБО в пятницу.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны, реформирование сектора гражданской безопасности Украины, в частности, реформирование Службы безопасности Украины, разработку законопроектов о государственной тайне и парламентский контроль над деятельностью специальных служб и правоохранительных органов.

Также стороны уделили внимание вопросам пересмотра законопроекта о службе финансовых расследований и разработки новой Стратегии национальной безопасности Украины.

Данилюк отметил необходимость оперативного наработки совместно с западными экспертами соответствующих законопроектов для их последующего внесения президентом Украины в Верховную Раду.

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Весслау в свою очередь выразил поддержку Украине на пути формирования прозрачного и эффективного гражданского сектора безопасности и заверил в готовности и впредь оказывать всестороннюю помощь.

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СНБО, Александр Данилюк, Фредерик Весслау, Гражданская безопасность.
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