ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков

Новости Украины: Центризбирком зарегистрировал 184 кандидатов-мажоритарщиков и 139 кандидатов по избирательным .

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 184 кандидатов в народные депутаты в одномантаних округах и 139 кандидатов, включенных в избирательные списки двух политических партий.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия зарегистрировала 183 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в повдиомленни.

Отмечается, что комиссия также зарегистрировала 1 кандидата в депутаты выдвинутого партией "Наш край" в ОИО № 58.

"Следовательно, всего по состоянию на 21 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1076 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 927, выдвинутых политическими партиями - 149", - сообщили в комиссии.

Кроме того, Центризбирком сегодня зарегистрировал 139 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Из них 63 - в списке партии "Украинская стратегия Гройсмана", 76 - партии "Сила и честь".

Всего ЦИК зарегистрировала 1160 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 8 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах.

На заседании были также зарегистрированы доверенные лица некоторых кандидатов-мажоритарщиков, уполномоченные лица партии "Гражданская позиция" в общегосударственном многомандатном избирательном округе, представитель партии "Объединение "Самопомощь" в ЦИК с правом совещательного голоса Зубач Л.Л., представитель политической партии "Партия Шария" в ЦИК с правом совещательного голоса Архипов К.С., представитель партии "Оппозиционный блок" в ЦИК с правом совещательного голоса Забарский В.В., представитель Всеукраинского объединения "Батьківщина" в ЦИК с правом совещательного голоса Власенко С.В., представитель партии "Слуга народа" в ЦИК с правом совещательного голоса Загоруйко А.Л.

В то же время, ЦИК отказала в регистрации 5 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО: Балоги И.И. - в ОИО № 70, Довгого В.А. - в ОИО № 102, Мармуляк А.С. - в ОИО № 116, Лопушанского А.И. - в ОИО № 125, Германа М.В. - в ОИО № 203.

Внеочередные парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля.