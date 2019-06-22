Скачать
Суббота, 22.06.2019
Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей
Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе

Премьер Молдовы: Есть вещи, которых мы можем научиться у Киева

Премьер Молдовы: Есть вещи, которых мы можем научиться у Киева
14:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Новые власти Молдовы хотят перенять опыт Украины и Румынии для очистки государственных институтов прежнего режима.

Премьер Молдовы Майя Санду заявила, что ее стране понадобится опыт Украины в вопросе антикоррупционной реформы, а также помощь Киева в борьбе с контрабандой в Приднестровье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Громадське".

"Мы только начинаем процесс очистки государственных институтов от контроля прежнего режима, и стараемся убедиться в независимости этих институтов. Я верю, что сейчас в Молдове и Украине для этого есть окно возможностей. Мы должны начинать с ключевых институтов. В нашем случае - это прокуратура, отрасль юстиции, суды", - отметила Санду.

Также она хочет уже в ближайшее время создать консультативный орган - бюро советников премьер-министра. "Мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран ... опыт коллег из Киева, где уже есть опыт создания специального антикоррупционного суда, агентств, которые борются с большой коррупцией", - сказала глава правительства.

Климкин о ситуации в Молдове: Очень рад, что Майя Санду возглавила правительство

"Мы бы хотели иметь очень хорошие отношения с Украиной. Есть те же вызовы, с которыми сталкиваются наши страны, и я верю, что мы должны находить совместные решения. Есть вещи, которых мы можем научиться у Киева, а Киев - у нас. Приднестровье - это большой вопрос в нашей повестке дня.

Новый премьер Молдовы Санду пообещала очистить систему госвласти от коррупции

Мы знаем, что режим в Тирасполе выжил за счет коррупционных схем и контрабанды. Мы надеемся, что власть в Киеве поможет нам преодолеть эти схемы. В прошлом в них участвовали и из Кишинева, и из Украины. Есть много других сфер сотрудничества, которое мы хотим начать как можно быстрее", - добавила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Молдова, Коррупция, Приднестровье, Майя Санду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 22 июня - Кириллов день
03 ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
04 Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
05 Федецкий идет в депутаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
В Киеве временно закроют три центральные станции метро
В Киеве временно закроют три станции метро
В Украине сегодня в День скорби чтят память жертв Второй мировой войны
В Украине сегодня День скорби и чествования памяти
Алина Гросу шокировала фанатов своим видом
Алина Гросу шокировала фанатов своим видом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь