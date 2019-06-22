Премьер Молдовы: Есть вещи, которых мы можем научиться у Киева

Новости Украины: Новые власти Молдовы хотят перенять опыт Украины и Румынии для очистки государственных институтов прежнего режима.

Премьер Молдовы Майя Санду заявила, что ее стране понадобится опыт Украины в вопросе антикоррупционной реформы, а также помощь Киева в борьбе с контрабандой в Приднестровье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Громадське".

"Мы только начинаем процесс очистки государственных институтов от контроля прежнего режима, и стараемся убедиться в независимости этих институтов. Я верю, что сейчас в Молдове и Украине для этого есть окно возможностей. Мы должны начинать с ключевых институтов. В нашем случае - это прокуратура, отрасль юстиции, суды", - отметила Санду.

Также она хочет уже в ближайшее время создать консультативный орган - бюро советников премьер-министра. "Мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран ... опыт коллег из Киева, где уже есть опыт создания специального антикоррупционного суда, агентств, которые борются с большой коррупцией", - сказала глава правительства.

"Мы бы хотели иметь очень хорошие отношения с Украиной. Есть те же вызовы, с которыми сталкиваются наши страны, и я верю, что мы должны находить совместные решения. Есть вещи, которых мы можем научиться у Киева, а Киев - у нас. Приднестровье - это большой вопрос в нашей повестке дня.

Мы знаем, что режим в Тирасполе выжил за счет коррупционных схем и контрабанды. Мы надеемся, что власть в Киеве поможет нам преодолеть эти схемы. В прошлом в них участвовали и из Кишинева, и из Украины. Есть много других сфер сотрудничества, которое мы хотим начать как можно быстрее", - добавила она.